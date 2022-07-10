Самоуничтожение в действии: рашисты разбомбили батальон "днр" – перехваченный разговор
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Российские войска разбомбили второй батальон первого армейского корпуса "народной милиции днр", который воюет в составе армии рф. Об этом стало известно из телефонного разговора, который перехватила СБУ, информирует УНН.
Детали
Рашисты пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "л/днр" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо, отметили в СБУ.
"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков "днр", которого рф также мобилизовала на войну против Украины.
Точное количество потерь в результате инцидента со стороны рф умалчивается, добавили в СБУ.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов.