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Самоуничтожение в действии: рашисты разбомбили батальон "днр" – перехваченный разговор

Киев • УНН

 • 1563705 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Российские войска разбомбили второй батальон первого армейского корпуса "народной милиции днр", который воюет в составе армии рф. Об этом стало известно из телефонного разговора, который перехватила СБУ, информирует УНН.

Детали

Рашисты пытались сохранить этот инцидент в секрете, хотя мобилизованные из "л/днр" и так догадываются, что их используют как пушечное мясо, отметили в СБУ.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – рассказывает один из боевиков "днр", которого рф также мобилизовала на войну против Украины.

Точное количество потерь в результате инцидента со стороны рф умалчивается, добавили в СБУ.

Напомним

С начала полномасштабного вторжения рф Вооруженные силы Украины уничтожили уже примерно 37 300 оккупантов.

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