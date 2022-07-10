Самознищення в дії: рашисти розбомбили батальйон "днр" – перехоплена розмова

Деталі

Рашисти намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з "л/днр" і так здогадуються, що їх використовують як гарматне м’ясо, зазначили в СБУ.

"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – розповідає один із бойовиків "днр", якого рф також мобілізувала на війну проти України.

Точну кількість втрат внаслідок інциденту з боку рф замовчують, додали в СБУ.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів.