Самознищення в дії: рашисти розбомбили батальйон "днр" – перехоплена розмова
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Російські війська розбомбили другий батальйон першого армійського корпусу "народної міліції днр", який воює у складі армії рф. Про це стало відомо з телефонної розмови, яку перехопила СБУ, інформує УНН.
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Рашисти намагалися зберегти цей інцидент у секреті, хоча мобілізовані з "л/днр" і так здогадуються, що їх використовують як гарматне м’ясо, зазначили в СБУ.
"Пацаны стояли где-то под Бердянском. Не получали ни зарплату, ни*уя. Я так понял, толком их и не кормили. А потом их кинули куда-то на передок. Они там стояли молча-молча, зае*ались стоять, начали назад отходить… Попали на россиян. Россияне их разъе*ошили… Вот те армия, прикинь", – розповідає один із бойовиків "днр", якого рф також мобілізувала на війну проти України.
Точну кількість втрат внаслідок інциденту з боку рф замовчують, додали в СБУ.
Нагадаємо
З початку повномасштабного вторгнення рф Збройні сили України знищили вже приблизно 37 300 окупантів.