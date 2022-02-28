Российские войска планируют приобщить воинские части Республики Беларусь к войне против Украины

Детали

Учитывая, что противник не покидает стремлений, в плане достижения своей цели, а собственный наступательный потециал почти исчерпан, планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Беларуси, что завершают сосредоточение вдоль государственной границы Украины.

Ситуация вокруг Киева остается напряженной.

На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы.

Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки является маловероятным. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

На всех направлениях подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и БПЛА “Bayraktar ТВ2” удерживают определенные рубежи.

Добавим

За пять дней вторжения по Украине нанесли 56 ракетных ударов: Зеленский настаивает на полном закрытии неба.