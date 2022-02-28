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15 марта, 19:03 • 75758 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 118380 просмотра

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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15 марта, 11:23 • 91538 просмотра

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Российские войска планируют приобщить воинские части Республики Беларусь к войне против Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 марта. УНН. Несмотря на то, что противник теряет наступательный потенциал он продолжает наносить огневое поражение по военным и гражданским объектам и продолжает вести разведку самолетами КПС ВС РФ, в том числе и с воздушного пространства Республики Беларусь. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Учитывая, что противник не покидает стремлений, в плане достижения своей цели, а собственный наступательный потециал почти исчерпан, планирует привлечь наиболее подготовленные воинские части Беларуси, что завершают сосредоточение вдоль государственной границы Украины.

Ситуация вокруг Киева остается напряженной.

На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы.

Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.

В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки является маловероятным. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.

На всех направлениях подразделения ВС Украины при поддержке артиллерии и БПЛА “Bayraktar ТВ2” удерживают определенные рубежи.

Добавим

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