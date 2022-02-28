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За п'ять днів вторгнення по Україні завдали 56 ракетних ударів: Зеленський наполягає на повному закритті неба

За п'ять днів вторгнення по Україні завдали 56 ракетних ударів: Зеленський наполягає на повному закритті неба

Київ • УНН

 • 214161 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За п'ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Про це президент Ураїни Володимир Зеленський повідомив під час відеозвернення, передає УНН.

Цитата

“Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. За п’ять днів вторгнення по Україні завдали вже 56 ракетних ударів. Було випущено 113 крилатих ракет. Ось така вона „братська дружба“. І світ знає, що потрібно робити. Говорив сьогодні про це з партнерами”, — сказав Зеленський.

Додамо

За його словами, держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу ООН. Такій державі треба закрити вхід до всіх портів, до каналів, аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз — це платити гроші за вбивство людей.

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