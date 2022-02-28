За пять дней вторжения по Украине нанесли 56 ракетных ударов: Зеленский настаивает на полном закрытии неба

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“Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она "братская дружба". И мир знает, что нужно делать. Говорил сегодня об этом с партнерами”, — сказал Зеленский.

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По его словам, государство, которое совершает военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству надо закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей.

Ранее

Народные депутаты Украины призвали страны ЕС и НАТО немедленно закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить террористические налеты российских оккупационных сил”.