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За пять дней вторжения по Украине нанесли 56 ракетных ударов: Зеленский настаивает на полном закрытии неба

За пять дней вторжения по Украине нанесли 56 ракетных ударов: Зеленский настаивает на полном закрытии неба

Киев • УНН

 • 214158 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Об этом президент Ураины Владимир Зеленский сообщил во время видеообращения, передает УНН.

Цитата

“Я считаю, что надо рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такая она "братская дружба". И мир знает, что нужно делать. Говорил сегодня об этом с партнерами”, — сказал Зеленский.

Добавим

По его словам, государство, которое совершает военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству надо закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов. Покупать российские товары сейчас — это платить деньги за убийство людей.

Ранее

Народные депутаты Украины призвали страны ЕС и НАТО немедленно закрыть небо над Украиной, чтобы прекратить террористические налеты российских оккупационных сил”.

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