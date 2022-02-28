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Російські війська планують долучити військові частини Республіки Білорусь до війни проти України

Російські війська планують долучити військові частини Республіки Білорусь до війни проти України

Київ • УНН

 • 245666 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних обєктах і продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Деталі

Враховуючи, що противник не полишає прагнень, шодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потеціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Білорусі, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України.

Ситуація навколо Києва залишається напруженою.

На Поліссі противник продовжує спроби відновити наступ в напрямку столиці.

Російські окупаційні війська застосовують тактику знищення інфрастуктури та нанесення ракетно-бомбових ударів по населених пунктах, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права.

В акваторії Чорного моря, в зв’язку з несприятливими погодними умовами, проведення морської десантної операції у найближчу добу є малоймовірним. Більша частина корабельного угруповання Чорноморського флоту перебуває у пунктах базування.

На всіх напрямках підрозділи ЗС України за підтримки артилерії та БПЛА “Bayraktar ТВ2” утримують визначені рубежі.

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