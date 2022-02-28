Російські війська планують долучити військові частини Республіки Білорусь до війни проти України
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Незважаючи на те, що противник втрачає наступальний потенціал він продовжує наносити вогневе ураження по військових та цивільних обєктах і продовжує вести розвідку літаками КПС ЗС РФ, зокрема і з використанням повітряного простору Республіки Білорусь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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Враховуючи, що противник не полишає прагнень, шодо досягнення своєї мети, а власний наступальний потеціал майже вичерпано, планує долучити найбільш підготовлені військові частини Білорусі, що завершують зосередження уздовж Державного кордону України.
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