"Российские ультиматумы известны. Эти условия неприемлемы" - Подоляк ответил "миротворцам"

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«У меня вопрос к «миротворцам»: а что вы подразумеваете под словом «переговоры»? Российские ультиматумы известны: «Мы приехали на танках. Признайте поражение и потерю территорий». Эти условия неприемлемы. Так о чем говорить? Или вы просто прячете в слове «урегулирование» слово «капитуляция»?», - написал Подоляк в Twitter.

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Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку.

А Подоляк, комментируя информацию, что якобы Вашингтон заставляет Киев заявить о готовности переговоров с москвой, указывал, что Украину никто не принуждает к «невыгодному переговорному процессу» с россией.