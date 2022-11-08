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"Російські ультиматуми відомі. Ці умови неприйнятні" - Подоляк відповів "миротворцям"

"Російські ультиматуми відомі. Ці умови неприйнятні" - Подоляк відповів "миротворцям"

Київ • УНН

 • 306352 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив «миротворцям» щодо переговорів з рф, що російські ультиматуми відомі, і ці умови неприйнятні, передає УНН.

Цитата

«У мене питання до «миротворців»: а що ви маєте на увазі під словом «переговори»? Російські ультиматуми відомі: «Ми приїхали на танках. Визнайте поразку та втрату територій». Ці умови неприйнятні. То про що говорити? Чи ви просто ховаєте в слові «врегулювання» слово «капітуляція»?», - написав Подоляк у Twitter.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зможе знайти формат для діалогу з росією, якщо російські війська відступлять і визнають, що припустилися жахливої помилки.

А Подоляк, коментуючи інформацію, що нібито Вашингтон примушує Київ заявити про готовність переговорів з москвою, вказував, що Україну ніхто не примушує до «невигідного переговорного процесу» з росією.

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