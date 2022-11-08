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Подоляк відповів на повідомлення про прохання США: ніхто до невигідного переговорного процесу з рф не примушує

Подоляк відповів на повідомлення про прохання США: ніхто до невигідного переговорного процесу з рф не примушує

Київ • УНН

 • 315098 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Україну ніхто не примушує до «невигідного переговорного процесу» з росією. Про це повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, коментуючи інформацію, що нібито Вашингтон примушує Київ заявити про готовність переговорів з москвою, передає УНН.

Цитата

«Примусити Україну до переговорів, яких не існує, неможливо, тому що росія не пропонує ніяких переговорів і ніколи не пропонувала. росія спочатку офіційно на переговорних майданчиках пропонувала ультиматуми і сьогодні теж наполягає на ультиматумі… Ми сьогодні володіємо оперативною ініціативою, відтісняємо зі своєї території російську армію, і на цьому фоні примушувати нас до переговорного процесу (а насправді – до визнання ультиматуму росії) – це нонсенс. І ніколи ніхто цього робити не буде», – наголосив Подоляк.

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За його словами, переговори між росією та Україною будуть можливі лише в одному випадку.

«Україна готова до переговорного процесу, якщо росія забирає свої війська і відводить їх до міжнародно визнаних кордонів рф, росія перестає атакувати зі своєї території територію України. Після цього, коли ми будемо розуміти, що росії немає на нашій території, ми сідаємо говорити з російським урядом про наслідки війни і про післявоєнні відносини між Україною та рф», – наголосив Подоляк.

Також він зазначив, що США абсолютно рівно спілкуються з Україною.

«Тут немає якогось примусу, немає якоїсь тіньової складової, усе дуже прозоро. США дійсно передають нам зброю, дійсно ведуть консультації, дійсно забезпечують консолідовану підтримку демократичного світу України як такої та дійсно щиро і прозоро спілкуються на всіх рівнях, у тому числі на рівні, якщо ми вже говоримо про пана Саллівана, політичних радників Салліван-Єрмак. Це дуже важливо зрозуміти. Тобто немає бути ніяких спекуляцій. Ніхто Україну до невигідного переговорного процесу, а скоріше, до визнання ультиматуму росії не примушує. Це дуже важливо розуміти», - розповів Подоляк.

Доповнення

Washington Post з посиланням на власні джерела повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зможе знайти формат для діалогу з росією, якщо російські війська відступлять і визнають, що припустилися жахливої помилки.

Раніше Зеленський заявляв, що росія почала маніпулювати темою переговорів, щоб зупинити визволення України, перегрупувати сили та накопичити ресурси для нового удару.

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