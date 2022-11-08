Подоляк ответил на сообщения о просьбе США: никто к невыгодному переговорному процессу с рф не принуждает

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украину никто не принуждает к «невыгодному переговорному процессу» с россией. Об этом сообщил в интервью Радио Свобода советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя информацию, что якобы Вашингтон заставляет Киев заявить о готовности переговоров с москвой, передает УНН.

Цитата

«Принудить Украину к переговорам, которых не существует, невозможно, потому что россия не предлагает никаких переговоров и никогда не предлагала. россия сначала официально на переговорных площадках предлагала ультиматумы и сегодня тоже настаивает на ультиматуме… Мы сегодня обладаем оперативной инициативой, оттесняем со своей территории российскую армию, и на этом фоне принуждать нас к переговорному процессу (а на самом деле – к признанию ультиматума россии – это нонсенс. И никогда никто этого делать не будет», – подчеркнул Подоляк.

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По его словам, переговоры между россией и Украиной будут возможны только в одном случае.

«Украина готова к переговорному процессу, если россия забирает свои войска и отводит их к международно признанным границам россии, россия перестает атаковать со своей территории территорию Украины. После этого, когда мы будем понимать, что россии нет на нашей территории, мы садимся говорить с российским правительством о последствиях войны и о послевоенных отношениях между Украиной и рф», – подчеркнул Подоляк.

Также он отметил, что США абсолютно равно общаются с Украиной.

«Здесь нет какого-либо принуждения, нет какой-то теневой составляющей, все очень прозрачно. США действительно передают нам оружие, действительно ведут консультации, действительно обеспечивают консолидированную поддержку демократического мира Украины как таковой и действительно искренне и прозрачно общаются на всех уровнях, в том числе на уровне, если мы уже говорим о господине Салливане, политических советниках Салливан-Ермак. Это очень важно понять. То есть нет никаких спекуляций. Никто Украину к невыгодному переговорному процессу, а скорее к признанию ультиматума россии не принуждает. Это очень важно понимать», – рассказал Подоляк.

Дополнение

Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена частно просит лидеров Украины продемонстрировать открытость к переговорам с россией.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сможет найти формат для диалога с россией, если российские войска отступят и признают, что допустили ужасную ошибку.

Ранее Зеленский заявлял, что россия начала манипулировать темой переговоров, чтобы остановить освобождение Украины, перегруппировать силы и накопить ресурсы для нового удара.

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