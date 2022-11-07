Україна ніколи не відмовлялася від переговорів з рф, однак є умова - Подоляк

Цитата

«Потрібно розуміти: Україна ніколи не відмовлялася від переговорів. Наша переговорна позиція відома та відкрита: Спочатку рф виводить війська з України. Далі – все інше. Чи готовий Путін? Очевидно, ні. Тому ми конструктивні у своїй оцінці: будемо говорити з наступним лідером рф», - написав Подоляк у Twitter.

Доповнення

Washington Post з посиланням на власні джерела повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена приватно просить лідерів України продемонструвати відкритість до переговорів з росією.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті El País заявляв, що Україна зможе знайти формат для діалогу з росією, якщо російські війська відступлять і визнають, що припустилися жахливої помилки.

Раніше Зеленський заявляв, що росія почала маніпулювати темою переговорів, щоб зупинити визволення України, перегрупувати сили та накопичити ресурси для нового удару.