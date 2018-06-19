Российские тюремщики собираются перевести Кольченко с медчасти в отряд
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное, в стационарном лечении он не нуждается. Об этом заявили в пресс-службе ГУ Федеральной службы исполнения наказаний в РФ, передает УНН.
По информации российских тюремщиков, после окончания голодания Александр Кольченко "прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не обнаружено".
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"В настоящее время показателей для пребывания в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения в осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Добавим, что Кольченко 25 августа 2015 года был осужден российским судом к 10 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Сенцов был осужден российским судом к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года по аналогичному обвинению.