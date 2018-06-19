Російські тюремники збираються перевести Кольченка із медчастини у загін
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Стан здоров'я засудженого Олександра Кольченко задовільний, стаціонарного лікування він не потребує. Про це заявили в прес-службі ГУ Федеральної служби виконання покарань в РФ, передає УНН.
За інформацією російських тюремників, після закінчення голодування Олександр Кольченко "пройшов загальноклінічне обстеження, в результаті якого будь-яких патологічних відхилень у нього не виявлено".
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"У даний час показників для перебування в умовах стаціонару медичної частини виправної установи у засудженого Кольченка немає. Планується його переведення в загін для подальшого відбування покарання", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що Кольченко 25 серпня 2015 року був засуджений російським судом до 10 років позбавлення волі за обвинуваченням у підготовці терактів в Криму. Сенцов був засуджений російським судом до 20 років позбавлення волі 25 серпня 2015 року за аналогічним звинуваченням.