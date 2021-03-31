Российские тюремщики уверяют, что оказывают необходимую медпомощь Навальному
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Управление Федеральной службы исполнения наказаний во Владимирской области сообщило, что оппозиционеру Алексею Навальному, который ранее заявил об объявлении голодовки, оказывается необходимая медицинская помощь. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ФСИН.
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Там уточнили, что Навальному оказывают помощь в связи с "текущими медицинскими показаниями".
"За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А.Навальному комиссией учреждения вынесен выговор", - заявили во Владимирской ФСИН.
Добавим
31 марта Навальный объявил голодовку в колонии - он требует допустить к нему врача. Политик рассказал, что у него болит спина и правая нога, а также начала неметь левая нога.
Что было раньше
2 февраля 2021 года московский суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу Ив Роше на реальный - 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Политику зачислят время, которое он провел под домашним арестом в 2014 году, и срок сократится до около 2 лет и 8 месяцев.
17 января 2021 года Навального задержали при прохождении пограничного контроля в московском аэропорту Шереметьево. За 16 часов до этого политик вернулся в Россию из Германии, где лечился и восстанавливался от последствий отравления нервно-паралитическим веществом Новичок.
В деле Ив Роше в 2014 году политику дали 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет (потом его продлили еще на год) якобы из-за того, что он вместе с братом Олегом убедил компанию Ив Роше заключить невыгодную сделку.