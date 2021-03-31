Російські тюремники запевняють, що надають необхідну меддопомогу Навальному

Деталі

Там уточнили, що Навальному надають допомогу в зв'язку з "поточними медичними показаннями".

"За неодноразові порушення, пов'язані з відмовою засудженого виконувати обов'язки чергового по камері, за порушення встановленої форми одягу, недотримання розпорядку дня О.Навальному комісією установи винесено догану", - заявили у Володимирській ФСВП.

Додамо

31 березня Навальний оголосив голодування в колонії - він вимагає допустити до нього лікаря. Політик розповів, що у нього болить спина і права нога, а також почала німіти ліва нога.

Що було раніше

2 лютого 2021 року московський суд замінив опозиціонеру Олексію Навальному умовний термін у справі Ів Роше на реальний - 3,5 роки позбавлення волі в колонії загального режиму. Політику зарахують час, який він провів під домашнім арештом в 2014 році, і термін скоротиться до близько 2 років і 8 місяців.

17 січня 2021 року Навального затримали при проходженні прикордонного контролю в московському аеропорту Шереметьєво. За 16 годин до цього політик повернувся до Росії з Німеччини, де лікувався і відновлювався від наслідків отруєння нервово-паралітичною речовиною Новачок.

У справі Ів Роше в 2014 році політику дали 3,5 роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на п’ять років (потім його продовжили ще на рік) нібито через те, що він разом з братом Олегом переконав компанію Ів Роше укласти невигідну угоду.