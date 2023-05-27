Российские Telegram-каналы сообщили о попытке прорыва "диверсантов" на брянщине: официальной информации нет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Диверсанты якобы пытаются прорваться в брянскую область. Как сообщает Telegram-канал Bazа со ссылкой на источники, недалеко от населенных пунктов Сушаны и Бровничи якобы продолжается бой, передает УНН.
Детали
Как пишет Telegram-канал, местных жителей попросили укрыться в подвалах.
"Все службы подняты по тревоге. В МВД объявлен сигнал "Эдельвейс", добавляет Bazа.
Стоит отметить, что власти области не сообщали об инциденте.
Ранее
Как сообщал УНН, в том же районе дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» на дороге Бровничи – Сушаны. По предварительным данным, погибли двое военнослужащих.