Российские Telegram-каналы сообщили о попытке прорыва "диверсантов" на брянщине: официальной информации нет

Детали

Как пишет Telegram-канал, местных жителей попросили укрыться в подвалах.

"Все службы подняты по тревоге. В МВД объявлен сигнал "Эдельвейс", добавляет Bazа.

Стоит отметить, что власти области не сообщали об инциденте.

Ранее

Как сообщал УНН, в том же районе дрон-камикадзе атаковал автомобиль «Нива» на дороге Бровничи – Сушаны. По предварительным данным, погибли двое военнослужащих.