Російські Telegram-канали повідомили про спробу прориву "диверсантів" на брянщині: офіційної інформації немає
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Диверсанти нібито намагаються прорватися до брянської області. Як повідомляє Telegram-канал Bazа із посиланням на джерела, неподалік населених пунктів Сушани та Бровничі нібито триває бій, передає УНН.
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Як пише Telegram-канал, місцевих жителів попросили сховатися у підвалах.
"Усі служби піднято по тривозі. У МВС оголошено сигнал "Едельвейс", додає Bazа.
Варто зазначити, що влада області не повідомляла про інцидент.
Раніше
Як повідомляв УНН, у тому ж районі дрон-камікадзе атакував автомобіль «Нива» на дорозі Бровничі – Сушани. За попередніми даними, загинули двоє військовослужбовців.