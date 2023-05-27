На брянщині дрон-камікадзе атакував "Ниву" міноборони рф, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Дрон-камікадзе атакував "Ниву" міноборони рф у брянській області, загинули двоє військових, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Shot.
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За даними Shot, автомобіль був атакований сьогодні близько 12-го дня на дорозі в Климівському районі (близько 750 метрів від кордону).
"Дрон пробив дах і здетонував. Військових урятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.
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