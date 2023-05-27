Два безпілотники атакували нафтопереробну станцію у тверській області рф - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. В росії, у тверській області, два БПЛА атакували нафтопереробну станцію, яка обслуговує нафтопровід "Дружба". Про це повідомляє Telgram-канал Baza, пише УНН.
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За інформацією Baza, безпілотники нібито атакували станцію, яка обслуговує нафтопровід "Дружба" та яка розташована біля російського села Єрохіно.
Перший безпілотник прилетів о 3:15 годині. Він врізався в будівлю маслоцеху, що спричинило вибух і пошкодження даху та стін.
Другий безпілотник прилетів через пів години, впав на землю і також вибухнув. За даними постраждалих немає.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що російському бєлгороді відбулась нібито атака безпілотника на місцеву ТЕЦ.