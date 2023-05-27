У російскому бєлгороді безпілотник атакував ТЕЦ - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У російському бєлгороді повідомляють про нібито атаку безпілотника на місцеву теплоелектроцентраль (ТЕЦ), пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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Згідно з опублікованою інформацією, в ніч на 27 травня дрон нібито скинув два вибухові пристрої на територію ТЕЦ на північно-донецькій вулиці бєлгорода. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Нагадаємо
Вночі у російському бєлгороді пролунав вибух. Повідомляється, що БпЛА нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.