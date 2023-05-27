Чергова "бавовна" у рф: в бєлгороді вночі пролунав вибух

Деталі

За опублікованою інформацією, вночі безпілотник нібито атакував будівлю мвс у селищі майський бєлгородської області.

Як зазначається, БПЛА нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.

Повідомляється, що на місце виїхали екстрені служби.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вчора повідомив, що в районі Азовсталі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало два потужних вибухи.

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