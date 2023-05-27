Чергова "бавовна" у рф: в бєлгороді вночі пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Вночі у російському бєлгороді пролунав вибух. Про це пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
За опублікованою інформацією, вночі безпілотник нібито атакував будівлю мвс у селищі майський бєлгородської області.
Як зазначається, БПЛА нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю відділу з питань міграції.
Повідомляється, що на місце виїхали екстрені служби.
Доповнення
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко вчора повідомив, що в районі Азовсталі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало два потужних вибухи.
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