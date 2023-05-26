У Маріуполі в районі Азовсталі пролунало два потужних вибухи - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В районі Азовсталі у тимчасово окупованому Маріуполі пролунало два потужних вибухи. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
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«Два потужних вибухи в районі Азовсталі. Підіймається дим. Жорстко прилетіло. До того над Нікольськім зафіксовано невдалу роботу ППО», - написав Андрющенко.
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Також він повідомив, що в тимчасово окупованому Криму, зокрема Севастополі зник інтернет.
«Невдовзі зник інтернет та зв’язок в Мелітополі, Пологах та Бердянську», - додав Андрющенко.
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Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у напрямку Бердянська та в Маріупольского району ворог перекидає мотопіхотну техніку, ППО та живу силу.