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В Мариуполе в районе Азовстали прогремело два мощных взрыва - Андрющенко

В Мариуполе в районе Азовстали прогремело два мощных взрыва - Андрющенко

Киев • УНН

 • 690372 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В районе Азовстали во временно оккупированном Мариуполе прозвучало два мощных взрыва. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.

Цитата

«Два мощных взрыва в районе Азовстали. Поднимается дым. Жестко прилетело. До того над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО», - написал Андрющенко.

Добавим

Также он сообщил, что во временно оккупированном Крыму, в частности Севастополе исчез интернет.

«Вскоре исчез интернет и связь в Мелитополе, Пологах и Бердянске», - добавил Андрющенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрющенко рассказал, как в Мариуполе происходит замещение населения оккупантами

Ранее

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в направлении Бердянска и в Мариупольский район враг перебрасывает мотопехотную технику, ПВО и живую силу. 

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