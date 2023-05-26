В Мариуполе в районе Азовстали прогремело два мощных взрыва - Андрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. В районе Азовстали во временно оккупированном Мариуполе прозвучало два мощных взрыва. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает УНН.
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«Два мощных взрыва в районе Азовстали. Поднимается дым. Жестко прилетело. До того над Никольским зафиксирована неудачная работа ПВО», - написал Андрющенко.
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Также он сообщил, что во временно оккупированном Крыму, в частности Севастополе исчез интернет.
«Вскоре исчез интернет и связь в Мелитополе, Пологах и Бердянске», - добавил Андрющенко.
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Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в направлении Бердянска и в Мариупольский район враг перебрасывает мотопехотную технику, ПВО и живую силу.