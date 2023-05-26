У напрямку Бердянська та Маріуполя прибуває вороже підкріплення - Андрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. У напрямку Бердянська та в Маріупольского району ворог перекидає мотопіхотну техніку, ППО та живу силу. Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише УНН.
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"У напрямку Бердянська та в Маріупольскій район на узбережжя прибуває підкриплення. Мотопіхотна техника, жива сила та системи ППО "Панцир". Нових мобілізованих завезено на узбережжя по лінії Урзуф-Ялта. У зв’зку з чим поновив роботу полігон з підготовки біля хутору Бабах-Тарама Маріупольського району", - пише радника мера Маріуполя
За його словами, накопичення живої сили та техники, зокрема танків, спостерігається на півночі Маріупольського району, ближче до Волновахи/Вугледару.
"Зворотнього руху на московію не зафіксовано", - зазначив радник мера.
"Наші повідомляють, що бачать три автівки з озброєними військовими російської федереції, що переховуються в гаражах біля 9-типоверхівок по вул. Курчатова Кальміуській район (околиця). За поведінкою - точно переховуються. Маріупольці хвилюються, що може початись стрелянина або дезертири почнуть брати людей в заручники. Обидва варіанти цілком можливі. Маріупольці. Не виходьте на вулицю та не відчиняйте двері. Тримайтесь подалі від вікон", - резюмував Петро Андрющенко.
Доповнення
Як раніше повідомляв радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, наразі в місті перебуває приблизно 40 тисяч цивільних окупантів. Їх завозять цілими родинами і селять їх у квартирах маріупольців, які виїхали. У місті процвітає безробіття, шахрайство, антисанітарія. Є проблеми і з медичним забезпеченням.
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