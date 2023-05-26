В направлении Бердянска и Мариуполя прибывает вражеское подкрепление - Андрющенко

Детали

"В направлении Бердянска и в Мариупольский район на побережье прибывает подкрепление. Мотопехотная техника, живая сила и системы ПВО "Панцирь". Новые мобилизованные завезены на побережье по линии Урзуф-Ялта. В связи с чем возобновил работу полигон по подготовке возле хутора Бабах-Тарама Мариупольского района", - пишет советник мэра Мариуполя

По его словам, накопление живой силы и техники, в частности танков, наблюдается на севере Мариупольского района, ближе к Волновахе/Угледару.

"Обратного движения на московию не зафиксировано", - добавил советник мэра.

"Наши сообщают, что видят три машины с вооруженными военными российской федереции, которые скрываются в гаражах возле 9-тиэтажек по ул. Курчатова Кальмиусской район (окраина). По поведению - точно скрываются. Мариупольцы волнуются, что может начаться стрельба или дезертиры начнут брать людей в заложники. Оба варианта вполне возможны. Мариупольцы. Не выходите на улицу и не открывайте двери. Держитесь подальше от окон", - резюмировал Андрющенко.

Дополнение

Как ранее сообщал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сейчас в городе находится примерно 40 тысяч гражданских оккупантов. Их завозят целыми семьями и селят их в квартирах мариупольцев, которые выехали. В городе процветает безработица, мошенничество, антисанитария. Есть проблемы и с медицинским обеспечением.

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