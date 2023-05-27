Очередной "хлопок" в рф: в белгороде ночью прогремел взрыв

Детали

По опубликованной информации, ночью беспилотник якобы атаковал здание мвс в поселке майский белгородской области.

Как отмечается, БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.

Сообщается, что на место выехали экстренные службы.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко вчера сообщил, что в районе Азовстали во временно оккупированном Мариуполе прогремело два мощных взрыва.

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