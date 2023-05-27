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19:26 • 43285 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102662 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106469 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 106755 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101217 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93491 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109942 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131248 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170601 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Очередной "хлопок" в рф: в белгороде ночью прогремел взрыв

Очередной "хлопок" в рф: в белгороде ночью прогремел взрыв

Киев • УНН

 • 987279 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Ночью в российском белгороде прогремел взрыв. Об этом пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

По опубликованной информации, ночью беспилотник якобы атаковал здание мвс в поселке майский белгородской области.

Как отмечается, БПЛА якобы сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.

Сообщается, что на место выехали экстренные службы.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко вчера сообщил, что в районе Азовстали во временно оккупированном Мариуполе прогремело два мощных взрыва.

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