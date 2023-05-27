В российском белгороде беспилотник атаковал ТЭЦ - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В российском белгороде сообщают об якобы атаке беспилотника на местную теплоэлектроцентраль (ТЭЦ), пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Согласно опубликованной информации, в ночь на 27 мая дрон якобы сбросил два взрывных устройства на территорию ТЭЦ на северо-донецкой улице Белгорода. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним
Ночью в российском Белгороде прогремел взрыв. Сообщается, что БпЛА якобы сбросил взрывное устройство на здание отдела по вопросам миграции.