Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в тверской области рф - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В России, в тверской области, два БПЛА атаковали нефтеперерабатывающую станцию, которая обслуживает нефтепровод "Дружба". Об этом сообщает Telgram-канал Baza, пишет УНН.
Детали
По информации Baza, беспилотники якобы атаковали станцию, обслуживающую нефтепровод "Дружба", которая расположена возле российского села Ерохино.
Первый беспилотник прилетел в 3:15 часов. Он врезался в здание маслоцеха, что привело к взрыву и повреждению крыши и стен.
Второй беспилотник прилетел через полчаса, упал на землю и также взорвался. По данным пострадавших нет.
Напомним
Ранее сообщалось, что российском белгороде состоялась якобы атака беспилотника на местную ТЭЦ.