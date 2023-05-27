Два беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в тверской области рф - росСМИ

Детали

По информации Baza, беспилотники якобы атаковали станцию, обслуживающую нефтепровод "Дружба", которая расположена возле российского села Ерохино.

Первый беспилотник прилетел в 3:15 часов. Он врезался в здание маслоцеха, что привело к взрыву и повреждению крыши и стен.

Второй беспилотник прилетел через полчаса, упал на землю и также взорвался. По данным пострадавших нет.

Напомним

Ранее сообщалось, что российском белгороде состоялась якобы атака беспилотника на местную ТЭЦ.