На брянщине дрон-камикадзе атаковал "Ниву" минобороны рф, есть жертвы

Детали

По данным Shot, автомобиль был атакован сегодня около 12-го дня на дороге в Климовском районе (около 750 метров от границы).

"Дрон пробил крышу и сдетонировал. Военных спасти не удалось", - говорится в сообщении.

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