На брянщине дрон-камикадзе атаковал "Ниву" минобороны рф, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Дрон-камикадзе атаковал "Ниву" минобороны рф в брянской области, погибли двое военных, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Детали
По данным Shot, автомобиль был атакован сегодня около 12-го дня на дороге в Климовском районе (около 750 метров от границы).
"Дрон пробил крышу и сдетонировал. Военных спасти не удалось", - говорится в сообщении.
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