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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Рашистские технологии поражают": Данилов показал трофейную карту 80-х годов

"Рашистские технологии поражают": Данилов показал трофейную карту 80-х годов

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов показал карту 80-х годов, с которой российские оккупанты наступали на Украину, информирует УНН.

Цитата

"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" поражают", – написал Данилов.

Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022

Напомним

СБУ установила, что часть российских командиров, которые вторглись на нашу территорию в феврале, руководствовалась топографическими картами Украины 1969 года.

Украинские Национальные Новости

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