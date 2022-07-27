"Рашистские технологии поражают": Данилов показал трофейную карту 80-х годов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов показал карту 80-х годов, с которой российские оккупанты наступали на Украину, информирует УНН.
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"Планшеты, смартфоны, Google Maps? Нет, не слышали. Трофейная военная карта рашистов 80-х годов. Рашистские "технологии" поражают", – написал Данилов.
Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022
Напомним
СБУ установила, что часть российских командиров, которые вторглись на нашу территорию в феврале, руководствовалась топографическими картами Украины 1969 года.