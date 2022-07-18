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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 14007 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Армія рф вторглася в Україну, використовуючи карти минулого століття – СБУ

Армія рф вторглася в Україну, використовуючи карти минулого століття – СБУ

Київ • УНН

 • 224433 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. СБУ встановила, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалася топографічними картами України 1969 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

Документи СБУ вилучила на місці тимчасово захоплених рашистами районів Харківської області.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів немає Салтівського житлового масиву Харкова, який забудовували з початку 70-х років минулого століття.

Також немає Трав'янского і Муромського водосховищ, зведених у 70-х роках. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала 60-річну російську агентку, яка збирала у Києві та області інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури.

Українські Національні Новини

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