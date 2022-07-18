Армія рф вторглася в Україну, використовуючи карти минулого століття – СБУ

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Документи СБУ вилучила на місці тимчасово захоплених рашистами районів Харківської області.

Зокрема, на документах російського мотострілецького батальйону 138-ї гвардійської мотострілецької бригади інформація не оновлювалася щонайменше 53 роки.

На картах окупантів немає Салтівського житлового масиву Харкова, який забудовували з початку 70-х років минулого століття.

Також немає Трав'янского і Муромського водосховищ, зведених у 70-х роках. А державний кордон між Україною і росією намальований кульковою ручкою, оскільки на картах його взагалі не було.

Нагадаємо

Служба безпеки України затримала 60-річну російську агентку, яка збирала у Києві та області інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної, цивільної та військової інфраструктури.