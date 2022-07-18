Армия рф вторглась в Украину, используя карты прошлого века – СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. СБУ установила, что часть российских командиров, которые вторглись на нашу территорию в феврале, руководствовалась топографическими картами Украины 1969 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
Документы СБУ изъяла на месте временно захваченных рашистами районов Харьковской области.
В частности, на документах российского мотострелкового батальона 138-й гвардейской мотострелковой бригады информация не обновлялась не менее 53 лет.
На картах оккупантов нет Салтовского жилмассива Харькова, который застраивали с начала 70-х годов прошлого века.
Также нет Травянского и Муромского водохранилищ, построенных в 70-х годах. А государственная граница между Украиной и россией нарисована шариковой ручкой, поскольку на картах ее вообще не было.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала 60-летнюю российскую агентку, которая собирала в Киеве и области информацию о местоположениях военной техники, блок-постов, объектах критической, гражданской и военной инфраструктуры.