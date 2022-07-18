Собирала координаты для ракетных ударов по Киеву: задержали 60-летнюю агентку рф
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Служба безопасности Украины задержала 60-летнюю агентку рф, которая собирала в Киеве и области информацию о местах расположения военной техники, блок-постов, объектов критической, гражданской и военной инфраструктуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По предварительной информации, агентка планировала использовать эти данные для нанесения ракетных ударов, а также для возможного проведения диверсий в Киеве.
Как отметили, 60-летняя гражданка Украины получала задания от своих кураторов из рф и передавала им фотографии, геолокации военных объектов. Для этого использовала программы-мессенджеры.
Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Расследование продолжается.