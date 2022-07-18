Збирала координати для ракетних ударів по Києву: затримали 60-річну агентку рф

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За попередньою інформацією, агентка планувала використати ці дані для завдання ракетних ударів, а також для можливого проведення диверсій у Києві.

Як зазначили, 60-ти річна громадянка України отримувала завдання від своїх кураторів з рф і передавала їм фотографії, геолокації військових об’єктів. Для цього використовувала програми-месенджери.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Розслідування триває.