"Рашистські технології вражають": Данілов показав трофейну карту 80-х років
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов показав карту 80-х років, з якою російські окупанти наступали на Україну, інформує УНН.
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"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", – написав Данілов.
Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) July 27, 2022
Нагадаємо
СБУ встановила, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалася топографічними картами України 1969 року.