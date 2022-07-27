"Рашистські технології вражають": Данілов показав трофейну карту 80-х років

Цитата

"Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські "технології" вражають", – написав Данілов.

Планшети, смартфони, Google Maps? Ні, не чули. Трофейна військова карта рашистів 80-х років. Рашистські «технології» вражають. pic.twitter.com/R5HoVNSGN7

Нагадаємо

СБУ встановила, що частина російських командирів, які вторглися на нашу територію в лютому, керувалася топографічними картами України 1969 року.