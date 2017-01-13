Российские спортсмены готовы к жестким проверкам на допинг - В.Мутко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Российские спортсмены готовы к жестким проверкам со стороны международных федераций в течение двух-трех лет, чтобы доказать свою непричастность к нарушениям антидопинговых правил. Об этом сообщил вице-премьер РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Мы готовы предложить спортивным организациям взять сборные России по всем видам спорта под более жесткий контроль хоть на два года, хотя на три. Вы увидите, что победы российских спортсменов не связаны с допингом. У нас всего 15-17 спортсменов, которым выданы терапевтические разрешения, остальные все здоровы", - сказал В.Мутко.
Напомним, 9 декабря канадский юрист Ричард Макларен в своем докладе, подготовленном для Всемирного антидопингового агентства, отметил, что более тысячи российских спортсменов по летним, зимним и паралимпийским видам спорта непосредственно задействованы в манипуляциях с допингом.
В частности установлено, что Россия выиграла четыре золотые медали на зимней Олимпиаде в Сочи с грубым нарушением антидопинговых правил.
Также отметим, Международный олимпийский комитет решил повторно проверить 254 допинг-пробы российских спортсменов, взятых во время зимних Олимпийских игр в 2014 году, прошедших в Сочи.