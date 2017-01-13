Російські спортсмени готові до жорстких перевірок щодо допінгу - В.Мутко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Російські спортсмени готові до жорстких перевірок з боку міжнародних федерацій протягом двох-трьох років, щоб довести свою непричетність до порушень антидопінгових правил. Про це повідомив віце-прем'єр РФ з питань спорту, туризму і молодіжної політики Віталій Мутко, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Ми готові запропонувати спортивним організаціям взяти збірні Росії з усіх видів спорту під більш жорсткий контроль хоч на два роки, хоч на три. Ви побачите, що перемоги російських спортсменів не пов’язані з допінгом. У нас всього 15-17 спортсменів , яким видано терапевтичні дозволу, інші всі здорові”, — сказав В.Мутко.
Нагадаємо, 9 грудня канадський юрист Річард Макларен у своїй доповіді, підготовленій для Всесвітнього антидопінгового агентства, зазначив, що більше тисячі російських спортсменів з літніх, зимових і паралімпійських видів спорту безпосередньо задіяні в маніпуляціях з допінгом.
Зокрема встановлено, що Росія виграла чотири золоті медалі на зимовій Олімпіаді в Сочі з грубим порушенням антидопінгових правил.
Також зазначимо, Міжнародний олімпійський комітет вирішив повторно перевірити 254 допінг-проби російських спортсменів, взятих під час зимових Олімпійських ігор у 2014 році, що відбулися у Сочі.