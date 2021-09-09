Российские силовики приходят в дома задержанных активистов в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Российские силовики приходят в дома людей, задержанных у здания ФСБ в Симферополе 4 сентября. у здания ФСБ на бульваре Франко в Симферополе. Крымчанам выдают предупреждение “о недопустимости совершения преступлений” и повестки о явке в отделение полиции. Об этом сообщает “Крымская солидарность”, передает УНН.
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“Сейчас известно о нескольких случаях посещения граждан Крыма сотрудниками полиции. Различные повестки получили Абдурашид Сеттаров, Виталий Механошина и родители политзаключенных Решат Белялов и Сейтнеби Рамазанов. К Сейтнеби Рамазанова приехали двое милиционеров по месту регистрации для дачи объяснений о событиях 4 сентября, но тот отказался разговаривать с ними без адвоката. Полицейские выехали со словами “к встрече 10 сентября в суде”, — говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в Сейтнеби Рамазанова пришли двое правоохранителей по месту регистрации для дачи объяснений о событиях 4 сентября, но тот отказался разговаривать с ними без адвоката. Полицейские поехали со словами “к встрече 10 сентября в суде”.
Решат Белялов вместе со своей женой сослались на 51 статью Конституции России ( “Никто не обязан свидетельствовать против себя самого ...”) при разговоре с представителями полиции. При этом силовики называли собрание 4 сентября на бульваре Франко “митингом”.
Сеттаров Абдурашид получил на руки “предупреждение участнику массового публичного мероприятия о недопустимости нарушения закона” и протокол об административном правонарушении.
Добавим
Утром 4 сентября стало известно, что в оккупированном Крыму силовики пришли с обысками к заместителю председателя Меджлиса, журналисту и политологу Нариманом Джелялова. Его задержали .
6 сентября российский оккупационный суд в Симферополе принял решение о задержании Наримана Джелялова под стражу до 4 ноября 2021 года.
По словам защиты Джелялова , российское следствие осуществило манипуляцию, когда оно получило показания.
Сам заместитель председателя Меджлиса считает, что его задержание — это некая месть за участие в саммите Крымской платформы.