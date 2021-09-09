Російські силовики приходять в будинки затриманих активістів в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські силовики приходять в будинки людей, яких затримали біля будівлі ФСБ в Сімферополі 4 вересня. біля будівлі ФСБ на бульварі Франка в Сімферополі. Кримчанам видають попередження “про неприпустимість вчинення злочинів” і повістки про явку до відділення поліції. Про це повідомляє “Кримська солідарність”, передає УНН.
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“Наразі відомо про декілька випадків відвідування громадян Криму співробітниками поліції. Різні повістки отримали Абдурашид Сеттаров, Віталій Механошина і батьки політв’язнів Решат Бєлялов і Сейтнебі Рамазанов. До Сейтнебі Рамазанова приїхали двоє правоохоронців за місцем реєстрації для дачі пояснень про події 4 вересня, але той відмовився розмовляти з ними без адвоката. Поліцейські виїхали зі словами “до зустрічі 10 вересня в суді”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що до Сейтнебі Рамазанова прийшли двоє правоохранителів за місцем реєстрації для дачі пояснень про події 4 вересня, але той відмовився розмовляти з ними без адвоката. Поліцейські поїхали зі словами “до зустрічі 10 вересня в суді”.
Решат Бєлялов разом зі своєю дружиною послалися на 51 статтю Конституції Росії (“Ніхто не зобов’язаний свідчити проти себе самого ...”) при розмові з представниками поліції. При цьому силовики називали зібрання 4 вересня на бульварі Франка “мітингом”.
Сеттаров Абдурашид отримав на руки “попередження учаснику масового публічного заходу про неприпустимість порушення закону” і протокол про адміністративне правопорушення.
Додамо
Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.
6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі прийняв рішення про затримання Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.
За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення.
Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання — це якась помста за участь в саміті Кримської платформи.