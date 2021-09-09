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Російські силовики приходять в будинки затриманих активістів в Криму

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КИЇВ. 10 вересня. УНН. Російські силовики приходять в будинки людей, яких затримали біля будівлі ФСБ в Сімферополі 4 вересня. біля будівлі ФСБ на бульварі Франка в Сімферополі. Кримчанам видають попередження “про неприпустимість вчинення злочинів” і повістки про явку до відділення поліції. Про це повідомляє “Кримська солідарність”, передає УНН.

Цитата

“Наразі відомо про декілька випадків відвідування громадян Криму співробітниками поліції. Різні повістки отримали Абдурашид Сеттаров, Віталій Механошина і батьки політв’язнів Решат Бєлялов і Сейтнебі Рамазанов. До Сейтнебі Рамазанова приїхали двоє правоохоронців за місцем реєстрації для дачі пояснень про події 4 вересня, але той відмовився розмовляти з ними без адвоката. Поліцейські виїхали зі словами “до зустрічі 10 вересня в суді”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що до Сейтнебі Рамазанова прийшли двоє правоохранителів за місцем реєстрації для дачі пояснень про події 4 вересня, але той відмовився розмовляти з ними без адвоката. Поліцейські поїхали зі словами “до зустрічі 10 вересня в суді”.

Решат Бєлялов разом зі своєю дружиною послалися на 51 статтю Конституції Росії (“Ніхто не зобов’язаний свідчити проти себе самого ...”) при розмові з представниками поліції. При цьому силовики називали зібрання 4 вересня на бульварі Франка “мітингом”.

Сеттаров Абдурашид отримав на руки “попередження учаснику масового публічного заходу про неприпустимість порушення закону” і протокол про адміністративне правопорушення.

Додамо

Вранці 4 вересня стало відомо, що в окупованому Криму силовики прийшли з обшуками до заступника голови Меджлісу, журналісту і політологу Наріманом Джелялова. Його затримали.

6 вересня російський окупаційний суд в Сімферополі прийняв рішення про затримання Нарімана Джелялова під варту до 4 листопада 2021 року.

За словами захисту Джелялова, російське слідство здійснило маніпуляцію, коли воно отримало свідчення.

Сам заступник голови Меджлісу вважає, що його затримання — це якась помста за участь в саміті Кримської платформи.

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