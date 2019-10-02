Российские пограничники обстреляли северокорейских браконьеров в Японском море
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В исключительной экономической зоне России в Японском море 1–2 октября сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержаны четыре рыболовные шхуны КНДР с 64 членами экипажей. Обнаружены и изъяты 6 тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. Погранслужба сообщает, что во время задержания пришлось применить оружие, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант”.
"В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения",— говорится в сообщении Погранслужбы ФСБ.
В ведомстве уточнили, что пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован, а пяти пострадавшим браконьерам оказана медицинская помощь. Суда-нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства.
Всего с середины сентября российские пограничники задержали более 500 северокорейских рыбаков, занимавшихся браконьерством.
Наиболее громкий инцидент произошел 17 сентября. Тогда при задержании северокорейских браконьеров четверо пограничников получили ранения.