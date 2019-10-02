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Российские пограничники обстреляли северокорейских браконьеров в Японском море

Киев • УНН

 • 11399 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. В исключительной экономической зоне России в Японском море 1–2 октября сотрудниками Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю задержаны четыре рыболовные шхуны КНДР с 64 членами экипажей. Обнаружены и изъяты 6 тонн незаконно добытого кальмара, более 600 кг краба, три акулы. Погранслужба сообщает, что во время задержания пришлось применить оружие, пишет УНН со ссылкой на издание “Коммерсант”.

Российские пограничники обстреляли северокорейских браконьеров в Японском море

"В связи с невыполнением законных требований пограничников для остановки одной из шхун было применено оружие по винто-рулевой группе. В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения",— говорится в сообщении Погранслужбы ФСБ.

В ведомстве уточнили, что пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован, а пяти пострадавшим браконьерам оказана медицинская помощь. Суда-нарушители доставлены в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Всего с середины сентября российские пограничники задержали более 500 северокорейских рыбаков, занимавшихся браконьерством.

Наиболее громкий инцидент произошел 17 сентября. Тогда при задержании северокорейских браконьеров четверо пограничников получили ранения.

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