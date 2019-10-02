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Російські прикордонники обстріляли північнокорейських браконьєрів в Японському морі

Київ • УНН

 • 11399 перегляди

КИЇВ. 2 жовтня. УНН. У виключній економічній зоні Росії в Японському морі 1-2 жовтня співробітниками Прикордонного управління ФСБ по Приморському краю затримано чотири рибальські шхуни КНДР з 64 членами екіпажів. Виявлено та вилучено 6 тонн незаконно видобутого кальмара, більше 600 кг краба, три акули. Прикордонна служба повідомляє, що під час затримання довелося застосувати зброю, пише УНН з посиланням на видання “Коммерсант”.

Російські прикордонники обстріляли північнокорейських браконьєрів в Японському морі

“У зв’язку з невиконанням законних вимог прикордонників для зупинки однієї з шхун було застосовано зброю по гвинто-кермовій групі. В результаті на судні-порушника сталося загоряння машинного відділення”, — йдеться в повідомленні Прикордонної ФСБ.

У відомстві уточнили, що пожежа загашена, екіпаж у складі 21 громадянина КНДР евакуйований, а п’яти постраждалим браконьєрам надано медичну допомогу. Судна-порушники доставлені в порт Находка для подальшого розгляду.

Всього з середини вересня російські прикордонники затримали понад 500 північнокорейських рибалок, які займалися браконьєрством.

Найбільш гучний інцидент стався 17 вересня. Тоді при затриманні північнокорейських браконьєрів четверо прикордонників отримали поранення.

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