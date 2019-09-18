У СК РФ повідомили деталі нападу екіпажу шхуни з КНДР у водах Росії

КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чотири співробітники Прикордонної служби ФСБ були поранені у вівторок під час нападу екіпажу північнокорейської шхуни, що займалася браконьєрством в Японському морі, один з них отримав вогнепальне поранення. Про це повідомили журналістам в пресслужбі Слідчого комітету РФ, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС та інші ЗМІ РФ.