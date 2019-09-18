У СК РФ повідомили деталі нападу екіпажу шхуни з КНДР у водах Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Чотири співробітники Прикордонної служби ФСБ були поранені у вівторок під час нападу екіпажу північнокорейської шхуни, що займалася браконьєрством в Японському морі, один з них отримав вогнепальне поранення. Про це повідомили журналістам в пресслужбі Слідчого комітету РФ, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС та інші ЗМІ РФ.
За версією слідства, браконьєрів помітили у виключній економічній зоні Росії в Японському морі ввечері у вівторок. “В ході оперативних заходів з перевірки судна північнокорейські браконьєри чинили активний опір членам оглядової команди, в результаті цього четверо співробітників отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості, один з них — вогнепальне поранення”, — заявили в СК.
З якого вогнепальної зброї поранили прикордонника, не уточнюється.
За фактом нападу порушено кримінальну справу про посягання на життя співробітника правоохоронних органів (ст. 317 КК).
Браконьєри знаходилися на двох шхунах, 21 людину з першої з них затримали відразу, а 45 осіб з другого судна чинили опір. Пізніше в ФСБ повідомили про затримання понад 80 північнокорейських браконьєрів.
Через інцидент в МЗС викликали тимчасового повіреного в справах КНДР Чін Чжон Хьопа, від якого вимагали вжити заходів у зв’язку з тим, що сталося, щоб не допустити повторення ситуації. У міністерстві заявили, що представник КНДР пообіцяв негайно доповісти в Пхеньян.
Як писав УНН раніше, північнокорейські моряки напали на російських прикордонників в територіальних водах РФ.