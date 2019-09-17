Північнокорейські моряки напали на російських прикордонників в територіальних водах РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Екіпаж північнокорейської шхуни напав на російських прикордонників в Японському морі, троє військовослужбовців отримали поранення. Про це російському агентству ТАСС повідомили в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії, пише УНН.
“Екіпажем північнокорейської шхуни (більше 45 чоловік) здійснено збройний напад на членів оглядової групи прикордонного корабля. Троє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості”, — підкреслили в ФСБ.
Корабельним складом прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю приймаються рішучі заходи з припинення протиправної діяльності.
У спецслужбі уточнили, що всього в ході проведення заходів з охорони морських біологічних ресурсів корабельним складом Прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю в районі банки Кіто-Ямато в Японському морі, виключній економічній зоні Російської Федерації, були виявлені дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які здійснювали браконьєрський промисел. Одна шхуна, екіпаж якої складається з 21 людини, була затримана.
Як писав УНН, президент Південної Кореї оголосив догану трьом відомствам, які використали топонім “Японське море”.