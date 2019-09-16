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Президент Південної Кореї оголосив догану трьом відомствам, які використали топонім "Японське море"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Президент Республіки Корея Мун Чже Ін виніс дисциплінарне стягнення трьом урядовим організаціям за використання в офіційних документах топоніма “Японське море” замість “Східне море”, як прийнято називати його в Кореї. Про це повідомила на брифінгу в Сеулі представниця адміністрації глави держави Ко Мін Чжун, пише УНН з посиланням на агентство Yonhap та видання The Korea Herald.

“Президент виніс суворе попередження відповідним відомствам”, — зазначила вона. За словами Ко Мін Чжун, уряд проведе розслідування, за підсумками якого буде вжито заходів дисциплінарного характеру. Йдеться про три організаціях, що підкоряються південнокорейському міністерству сільського господарства.

Південна Корея і КНДР з початку 90-х років XX століття вимагали перейменувати Японське море в Східне. Міжнародна гідрографічна організація закликає Токіо знайти компроміс з Сеулом і Пхеньяном з цієї вкрай болючої проблеми.

Як писав УНН, нещодавно Республіка Корея направила в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скаргу в зв’язку з можливим використанням Японією на Олімпіаді 2020 року прапора “Висхідного сонця” з розбіжними променями, який у багатьох країнах Азії вважається символом японського мілітаризму.

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