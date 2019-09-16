Президент Южной Кореи объявило выговор трем ведомствам, которые использовали топоним "Японское море"

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 59802 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111473 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103309 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110324 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119698 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148303 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148688 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140467 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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5 марта, 15:49 • 187913 просмотра

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Президент Южной Кореи объявило выговор трем ведомствам, которые использовали топоним "Японское море"

Президент Южной Кореи объявило выговор трем ведомствам, которые использовали топоним "Японское море"

Киев  •  УНН

 • 15013 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вынес дисциплинарное взыскание трем правительственным организациям за использование в официальных документах топонима "Японское море" вместо "Восточное море", как принято называть его в Корее. Об этом сообщила на брифинге в Сеуле представительница администрации главы государства Ко Мин Чжун, пишет УНН со ссылкой на агентство Yonhap и издание The Korea Herald.

“Президент вынес строгое предупреждение соответствующим ведомствам”, — отметила она. По словам Ко Мин Чжун, правительство проведет расследование, по итогам которого будут предприняты меры дисциплинарного характера. Речь идет о трех организациях, подчиняющихся южнокорейскому министерству сельского хозяйства.

Южная Корея и КНДР с начала 90-х годов XX века требовали переименовать Японское море в Восточное. Международная гидрографическая организация призывает Токио найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном по этой крайне болезненной проблеме.

Как писал УНН, недавно Республика Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу в связи с возможным использованием Японией на Олимпиаде 2020 флага “Восходящего солнца” с расходящимися лучами, который во многих странах Азии считается символом японского милитаризма.

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