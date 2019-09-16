Президент Южной Кореи объявило выговор трем ведомствам, которые использовали топоним "Японское море"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вынес дисциплинарное взыскание трем правительственным организациям за использование в официальных документах топонима "Японское море" вместо "Восточное море", как принято называть его в Корее. Об этом сообщила на брифинге в Сеуле представительница администрации главы государства Ко Мин Чжун, пишет УНН со ссылкой на агентство Yonhap и издание The Korea Herald.
“Президент вынес строгое предупреждение соответствующим ведомствам”, — отметила она. По словам Ко Мин Чжун, правительство проведет расследование, по итогам которого будут предприняты меры дисциплинарного характера. Речь идет о трех организациях, подчиняющихся южнокорейскому министерству сельского хозяйства.
Южная Корея и КНДР с начала 90-х годов XX века требовали переименовать Японское море в Восточное. Международная гидрографическая организация призывает Токио найти компромисс с Сеулом и Пхеньяном по этой крайне болезненной проблеме.
Как писал УНН, недавно Республика Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу в связи с возможным использованием Японией на Олимпиаде 2020 флага “Восходящего солнца” с расходящимися лучами, который во многих странах Азии считается символом японского милитаризма.