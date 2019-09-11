Олімпіада-2020: Сеул попросив МОК заборонити використання на Олімпіаді в Токіо імперського прапора
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Республіка Корея направила в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скаргу в зв’язку з можливим використанням Японією на Олімпіаді 2020 року прапора “Висхідного сонця” з розбіжними променями, який у багатьох країнах Азії вважається символом японського мілітаризму. Про це повідомило в середу південнокорейське Міністерство культури, спорту і туризму, пише УНН.
“На ім’я голови МОК Томаса Баха направлено лист, в якому виражаються глибокий жаль і стурбованість у зв’язку з позицією Оргкомітету ігор в Токіо з питання використання прапора “Висхідного сонця”, — підкреслює відомство.
“Ми пояснили історію, з якою пов’язаний цей прапор, і попросили заборонити його використання на Олімпіаді”, — йдеться в повідомленні. Автори документа відзначили, що імперський прапор Японії означає для народів Азії приблизно те ж, що нацистська свастика для європейців. “Демонстрація прапора „Висхідного сонця“ буде суперечити олімпійському духу і цінностям миру і гуманізму”, — резюмує міністерство.
Національний олімпійський комітет Японії раніше повідомив, що не стане забороняти демонстрацію прапора, на якому зображено червоне сонце з 16 променями. Організатори заявили, що прапор “Висхідного сонця” широко використовується в Японії і “не має політичного підтексту, і тому не вважається забороненим”.
Раніше про прохання офіційного Сеула заборонити прапор імперських часів писав CNN, вказавши, що на дане прохання організатори Ігор відповіли негативно.
Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня 2020 року.
Як писав УНН, майже 17 тисяч осіб подали заявки на участь в столичному етапі естафети олімпійського вогню літніх Ігор 2020 року в Токіо.