Олімпіада-2020: Сеул попросив МОК заборонити використання на Олімпіаді в Токіо імперського прапора

КИЇВ. 11 вересня. УНН. Республіка Корея направила в Міжнародний олімпійський комітет (МОК) скаргу в зв’язку з можливим використанням Японією на Олімпіаді 2020 року прапора “Висхідного сонця” з розбіжними променями, який у багатьох країнах Азії вважається символом японського мілітаризму. Про це повідомило в середу південнокорейське Міністерство культури, спорту і туризму, пише УНН.