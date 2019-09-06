Олімпіада-2020: близько 17 тисяч осіб подали заявки на участь в етапі естафети олімпійського вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Майже 17 тисяч осіб подали заявки на участь в столичному етапі естафети олімпійського вогню літніх Ігор 2020 року в Токіо. Про це в п’ятницю повідомила столична адміністрація, передає УНН.
Відзначається, що заявки вже подали 16 910 чоловік, що в 100 разів більше наявної квоти в 165 учасників, які в майбутньому році пронесуть вулицями Токіо олімпійський вогонь. Всього ж в естафеті, яка пройде по всіх 47 префектурах Японії, візьме участь понад 10 тисяч осіб.
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Заявки на участь в естафеті олімпійського вогню приймаються на офіційному сайті Ігор до 15 вересня, подати заявку може будь-хто, включаючи іноземців, які проживають на території Японії.
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Олімпіада в Токіо пройде з 24 липня по 9 серпня, Паралімпіада триватиме з 25 серпня по 6 вересня. Олімпійський вогонь запалять 11 березня — в пам’ять про катастрофу на АЕС “Фукусіма-1” в 2011 році, а сама естафета розпочнеться 26 березня 2020 року з префектури Фукусіма.
Нагадуємо, для Олімпіади виготовлять медалі з переробленої техніки.