Японія на сайті Олімпіади-2020 позначила Південні Курили як свою територію

На інтерактивній карті нанесені точки, через які пройде маршрут олімпійського вогню по території країни. Клікнувши на ділянку карти, можна розглянути конкретні населені пункти, де заплановані святкові заходи на честь майбутніх Ігор. Ділянку з Південними Курилами збільшити при цьому не можна.

Японія багато років заперечує приналежність Курильських островів. Це питання пов’язане з підсумками Другої світової війни і підписанням мирного договору між двома країнами.

Японія домагається повернення чотирьох островів, називаючи їх своїми північними територіями. Позиція Токіо полягає в тому, що мирний договір не може бути укладений без вирішення територіального питання. Росія, навпаки, наполягає, що спочатку повинен бути підписаний договір і лише тоді можна відновити обговорення територіальних претензій Японії.

Токіо завжди болісно реагує на дії Москви щодо Курил. Так, нещодавно Японія висловила протести Росії через навчальні стрільби в районі Кунашира і візиту прем’єр-міністра Дмитра Медведєва на Ітуруп.

У відповідь російський МЗС викликав для пояснень японського посла Тойохіса Кодзукі і вручив йому ноту протесту через японців, які беруть участь в програмі безвізових обмінів з населенням Курил.

Варто нагадати, що організатори саміту G20 також позначили Курили в складі Японії.

Раніше Сіндзо Абе за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 підтвердив намір Токіо надалі просувати переговори з питання укладення мирного договору, що тривають з Москвою. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков навесні пояснював, що мова не йде про те, чи передавати або не передавати Курили Японії, а метою переговорів є укладення мирного договору. Путін пізніше заявляв про відсутність планів “спускати російський прапор” на Курилах. За словами Путіна, Росія має намір реалізувати ряд програм з розвитку Далекого Сходу, в тому числі інфраструктури Південних Курил.