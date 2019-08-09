Японія на сайті Олімпіади-2020 позначила Південні Курили як свою територію

ukru
15:05 • 7397 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 21892 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 23345 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 72512 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145055 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164744 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152997 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231163 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159174 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197387 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 87229 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 59329 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 35510 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 40227 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 35062 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149068 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231168 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197388 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182786 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149914 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 7390 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 9444 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 19517 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 15112 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 35510 перегляди
Актуальне
Японія на сайті Олімпіади-2020 позначила Південні Курили як свою територію

Японія на сайті Олімпіади-2020 позначила Південні Курили як свою територію

Київ • УНН

 • 20307 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Острови Ітуруп, Кунашир, Шикотан і група островів Хабомаї (Південні Курили), які територіально входять до складу РФ, зображені як частина Японії на офіційному сайті Олімпійських ігор 2020 року, пише УНН.

На інтерактивній карті нанесені точки, через які пройде маршрут олімпійського вогню по території країни. Клікнувши на ділянку карти, можна розглянути конкретні населені пункти, де заплановані святкові заходи на честь майбутніх Ігор. Ділянку з Південними Курилами збільшити при цьому не можна.

Японія багато років заперечує приналежність Курильських островів. Це питання пов’язане з підсумками Другої світової війни і підписанням мирного договору між двома країнами.

Японія домагається повернення чотирьох островів, називаючи їх своїми північними територіями. Позиція Токіо полягає в тому, що мирний договір не може бути укладений без вирішення територіального питання. Росія, навпаки, наполягає, що спочатку повинен бути підписаний договір і лише тоді можна відновити обговорення територіальних претензій Японії.

Токіо завжди болісно реагує на дії Москви щодо Курил. Так, нещодавно Японія висловила протести Росії через навчальні стрільби в районі Кунашира і візиту прем’єр-міністра Дмитра Медведєва на Ітуруп.

У відповідь російський МЗС викликав для пояснень японського посла Тойохіса Кодзукі і вручив йому ноту протесту через японців, які беруть участь в програмі безвізових обмінів з населенням Курил.

Варто нагадати, що організатори саміту G20 також позначили Курили в складі Японії.

Раніше Сіндзо Абе за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним на саміті G20 підтвердив намір Токіо надалі просувати переговори з питання укладення мирного договору, що тривають з Москвою. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков навесні пояснював, що мова не йде про те, чи передавати або не передавати Курили Японії, а метою переговорів є укладення мирного договору. Путін пізніше заявляв про відсутність планів “спускати російський прапор” на Курилах. За словами Путіна, Росія має намір реалізувати ряд програм з розвитку Далекого Сходу, в тому числі інфраструктури Південних Курил.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50