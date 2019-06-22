Путін зявив, що "планів спускати російський прапор на Курилах - немає"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Президент Володимир Путін заявив, що планів “спускати російський прапор” на Курилах у Росії немає. Про це він заявив ведучому програми “Вести в суботу” на одному з федеральних телеканалів РФ, пише УНН.
“Ну немає. Таких планів у нас немає”, - сказав Путін, відповідаючи на відповідне запитання.
За його словами, у російської влади є великі програми з розвитку Далекого Сходу, в тому числі інфраструктури Південних Курил. Нещодавно там відкрився аеропорт, вирішив нагадати Путін.
У лютому міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров говорив, що умови для укладення мирного договору з Японією повністю відсутні. Сторони працюють над домовленостями, які дозволять створити такі умови, прийнятні для народів обох країн, відзначав він. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков вказував, що подібні переговори можуть тривати роками. “Мова не йде про те, чи передавати (або) не передавати острова, завдання експертів — це домовитися про укладення мирного договору”, — пояснював представник Кремля.
Нагадуємо, МЗС Японії в щорічній доповіді відмовилося від фрази про повернення Курил.