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Путин заявил, что "планов спускать российский флаг на Курилах - нету"

Киев • УНН

 • 12456 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Президент Владимир Путин заявил, что планов “спускать российский флаг” на Курилах в России нет. Об этом он заявил ведущему программы “Вести в субботу” на одном из федеральных телеканалов РФ, пишет УНН.

Путин заявил, что "планов спускать российский флаг на Курилах - нету"

“Ну, нет. Таких планов у нас нет”, — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, у российских властей есть большие программы по развитию Дальнего Востока, в том числе инфраструктуры Южных Курил. Недавно там открылся аэропорт, напомнил Путин.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что условия для заключения мирного договора с Японией полностью отсутствуют. Стороны работают над договоренностями, которые позволят создать такие условия, приемлемые для народов обеих стран, отмечал он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что подобные переговоры могут идти годами. “Речь не идет о том, передавать (или) не передавать острова, задача экспертов — это договориться о заключении мирного договора”, — пояснял представитель Кремля.

Напоминаем, МИД Японии в ежегодном докладе отказалось от фразы о возвращении Курил.

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